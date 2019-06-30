Ким Чен Ын и Трамп проведут встречу в буферной зоне на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи в воскресенье, 30 июня. Об этом Трамп сообщил во время совместной пресс-пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает Bloomberg.
«Я встречусь с председателем Кимом», — сообщил Трамп. «Просто пожать руку и поздороваться», — добавил он. По его словам, Ким Чен Ын также желает этой встречи. «Рукопожатие очень много значит», — пояснил Трамп.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь подтвердил, что встреча состоится сегодня. «Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме», — отметил Мун Чжэ Ин.
По его словам, рукопожатие двух лидеров в этом историческом месте станет «важной вехой в процессе достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове». (цитата по Reuters).
Демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей занимает 4 км в ширину и 241 км в длину. В ней расположено селение Пханмунджом. Там в 1956 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.
Сейчас в этом селении, как правило, проводятся переговоры между представителями Пхеньяна и Сеула.