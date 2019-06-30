Ким Чен Ын и Трамп проведут встречу в буферной зоне на границе двух Корей

Ким Чен Ын и Трамп проведут встречу в буферной зоне на границе двух Корей

Встреча лидеров США и КНДР не была запланирована, поэтому продлится она недолго. «Просто пожать руку и поздороваться», — описал план встречи Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи в воскресенье, 30 июня. Об этом Трамп сообщил во время совместной пресс-пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает Bloomberg.

«Я встречусь с председателем Кимом», — сообщил Трамп. «Просто пожать руку и поздороваться», — добавил он. По его словам, Ким Чен Ын также желает этой встречи. «Рукопожатие очень много значит», — пояснил Трамп.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь подтвердил, что встреча состоится сегодня. «Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме», — отметил Мун Чжэ Ин.

По его словам, рукопожатие двух лидеров в этом историческом месте станет «важной вехой в процессе достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове». (цитата по Reuters).