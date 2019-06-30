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Политика ,  
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Демилитаризованную зону со стороны КНДР на время закрыли для туристов

Демилитаризованная зона, разделяющая Северную и Южную Кореи, закрыта для туристов со стороны КНДР, сообщает France-Presse. Агенство ссылается на заявление туроператора Koryo Tours, которое организовывает поездки в КНДР.

Как сообщила туристическая компания, ограничение будет действовать 30 июня, оно введено в преддверии визита президента США Дональда Трампа.

Ранее на пресс-конференции в Сеуле Трамп заявил, что намерен посетить демилитаризованную зону вместе с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Он допустил, что в это время с ним может встретиться лидер КНДР Ким Чен Ын.

В Белом доме уточнили, что визит президента в демилитаризованную зону состоится с 14:30 до 14:45 (08:30 — 08:45 мск). При этом встречи с Ким Чен Ыном в графике Трампа не было

После того, как в Токио завершился саммит G20, Трамп предложил северокорейскому лидеру «просто пожать руки и поздороваться». Он отмечал, что встреча не согласована, поэтому продлится несколько минут.

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Трамп отвел себе 15 минут на визит в корейскую демилитаризованную зону

Лидеры США и КНДР встречались два раза: в июне 2018 года в Сингапуре, а также во Вьетнаме в феврале. По итогам первых переговоров стороны заключили соглашение о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча завершилась раньше планируемого срока и без подписания совместного документа.

Теги: Дональд Трамп, КНДР, Южная Корея
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