Демилитаризованную зону со стороны КНДР на время закрыли для туристов

Демилитаризованную зону со стороны КНДР на время закрыли для туристов

Демилитаризованная зона, разделяющая Северную и Южную Кореи, закрыта для туристов со стороны КНДР, сообщает France-Presse. Агенство ссылается на заявление туроператора Koryo Tours, которое организовывает поездки в КНДР.

Как сообщила туристическая компания, ограничение будет действовать 30 июня, оно введено в преддверии визита президента США Дональда Трампа.

Ранее на пресс-конференции в Сеуле Трамп заявил, что намерен посетить демилитаризованную зону вместе с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Он допустил, что в это время с ним может встретиться лидер КНДР Ким Чен Ын.

В Белом доме уточнили, что визит президента в демилитаризованную зону состоится с 14:30 до 14:45 (08:30 — 08:45 мск). При этом встречи с Ким Чен Ыном в графике Трампа не было

После того, как в Токио завершился саммит G20, Трамп предложил северокорейскому лидеру «просто пожать руки и поздороваться». Он отмечал, что встреча не согласована, поэтому продлится несколько минут.