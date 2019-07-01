ОПЕК продлила на три года полномочия генсека организации Баркиндо

ОПЕК продлила на три года полномочия генсека организации Баркиндо

ОПЕК продлила полномочия генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо еще на три года. Об этом сообщил на заседании организации президент ОПЕК Мануэль Кеведо, передает ТАСС.

«Я очень рад сообщить, что ОПЕК продлила полномочия моего друга, генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо на следующие три года», — сказал он.

В понедельник в Вене проходит встреча стран-участниц сделки ОПЕК+, где большинство министров комитета организации высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Глава Минэнерго России Александр Новак ранее предложил из-за нестабильной ситуации на мировом рынке продлить сделку на шесть-девять месяцев.