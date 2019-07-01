1 июля истекает срок соглашения о заморозке добычи нефти, подписанного участниками ОПЕК и Россией. РБК разбирался, каковы шансы продления сделки ОПЕК+ и что будет с рынком нефти, если ограничения по добыче будут ослаблены

Фото: Charlie Riedel / AP

30 июня — последний день действия соглашения о заморозке добычи нефти, которое участники картеля ОПЕК, Россия и еще несколько производителей нефти (в общей сложности 24 страны, которые объединены в так называемый ОПЕК+) заключили еще в 2016 году и с тех пор регулярно продлевали. Судьбу сделки министры этих стран должны решить во вторник, 2 июля.

Страны с большой вероятностью продлят соглашение, по крайней мере об этом на саммите G20 в Осаке договорились лидеры крупнейших в мире производителей нефти — Россия и Саудовская Аравия, ведущий член ОПЕК. Отмена сделки повлекла бы за собой быстрый рост добычи на фоне рекордных темпов производства в США, которые не участвуют в соглашении, а это может обрушить цены на нефть, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Вероятнее всего, участники ОПЕК+ будут выбирать из двух вариантов: продлить сделку на прежних условиях (сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки к октябрю 2018 года) или немного ослабить ее условия, разрешив странам-участницам незначительно нарастить добычу, считают опрошенные РБК аналитики. Продление сделки на более жестких условиях и сокращение добычи тоже возможно, но на фоне резкого падения производства (из-за Венесуэлы, Ирана и Ливии) это может привести к скачку цен на нефть и еще большему сокращению предложения на рынке, чего участники соглашения хотели бы избежать, замечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.

Нефти не хватает Последний раз 24 страны ОПЕК+ продлили сделку на полгода в декабре 2018 года, договорившись о сокращении добычи к октябрю 2018 года на 1,2 млн барр. в сутки. Из них 228 тыс. барр. в сутки — объем сокращения для России. За эти полгода рынок нефти сбалансировался: сейчас, по данным подразделения Министерства энергетики США (EIA), дефицит нефти составляет 200 тыс. барр. в сутки, а в декабре 2018 года, накануне продления соглашения, наоборот, наблюдался избыток предложения на уровне 700 тыс. барр. в сутки, напоминает аналитик Vygon Consulting Дарья Козлова. С другой стороны, спрос на рынке может замедлиться: в ноябре 2018 года Международное энергетическое агентство прогнозировало спрос в 1,4 млн барр. в сутки в 2019 году, а в июне 2019 года понизило прогноз до 1,2 млн барр. в сутки.

Сценарий 1: сохранить статус-кво

«Наш базовый сценарий — продление сделки на тех же условиях. Этого и ожидает рынок», — сказал РБК Костанян. Саудовская Аравия и Россия поддерживают этот вариант. «Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия — в объеме, согласованном ранее. На какой срок — еще подумаем, шесть или девять месяцев. Возможно, до девяти месяцев», — заявил российский президент Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Россия хочет сохранить сделку на зимний период, так как в это время выходить из нее трудно из-за падающего спроса, объяснил министр энергетики Александр Новак.