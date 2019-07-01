Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки о добыче нефти на 9 месяцев

Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки о добыче нефти на 9 месяцев

Большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сообщил глава Минэнергетики Канат Бозумбаев, передает Reuters.

«Большинство [министров] высказались за девять месяцев», — сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил комитету сохранить прежние договоренности на 6-9 месяцев из-за нестабильной ситуации на мировом рынке.

Договор о сокращении добычи нефти участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия заключили в декабре 2018 года. Участники сделки обязуются сократить добычу топлива на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. Срок действия договора истекает в июле.