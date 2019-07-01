Суд заочно арестовал еще двух напавших на Россотрудничество в Киеве

Суд заочно арестовал еще двух напавших на Россотрудничество в Киеве

Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении украинцев Андрея Лозового и Богдана Ходаковского, которые обвиняются в нападении на представительство Россотрудничества в Киеве. Оба объявлены в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Им, как уточнили в ведомстве, заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 360 УК (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях осложнения международных отношений) и ст. 329 УК (надругательство над гербом или флагом России).

По версии следствия, Лозовой и Ходаковский принимали участие в нападении, которое произошло в феврале 2018 года. Они проникли в помещение Россотрудничества, после чего разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, нанесли на стены краской антироссийские надписи и применили насилие в отношении руководителя центра. Также они испортили российский флаг, который находился в помещении.

В СК отметили, что по этому делу к уголовной ответственности были привлечены трое других украинских радикалов — Евгений Карась, Сергей Мазур и Александр Войтко, которым ранее уже избрали меру пресечения.