В России заочно арестовали напавших на здание Россотрудничества в Киеве

Суд заочно арестовал двух участников украинской националистической организации С14 (запрещена в России) Сергея Мазура и Александра Войтко, обвиняемых в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над флагом России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным СК, в ходе нападения радикалы незаконно проникли в учреждение, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, сделали антироссийские надписи на стенах и применили физическую силу к советнику посольства России на Украине. Следователи добавили, что украинской стороне неоднократно направлялись запросы о правовой помощи, однако помощь российскому следствию не оказали. Правовые меры на Украине к радикалам приняты не были.

В январе суд в Москве заочно арестовал лидера С14 Евгения Карася по делу о нападении на российское посольство в Киеве в сентябре 2016 года. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 3602 УК (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).

Нападение на здание Россотрудничества в Киеве произошло в феврале 2018 года. Радикалы расписали стены лозунгами, сорвали российский флаг и растоптали его. В киевском отделении Россотрудничества рассказали, что в нападении участвовали около 40 человек. В этот момент в здании находились около 100 человек, в основном дети.