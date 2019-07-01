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Протестующие попытались штурмовать парламент Гонконга
Акции протеста проходят в 22-ю годовщину передачи района материковому Китаю. Полиция попыталась разогнать митингующих слезоточивым газом
Фото: Tyrone Siu / Reuters

В понедельник возобновились акции протеста в Гонконге, часть митингующих попытались разбить стеклянные двери входа в парламент, передает South China Morning Post. Для этого они использовали металлические тележки и железные прутья.

С другой стороны выстроились полицейские в защитном снаряжении с металлическими щитами. Они распылили слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.

У здания парламента находятся несколько сотен манифестантов, пишет SCMP. К ним вышел один из депутатов и попытался убедить прекратить попытки прорваться внутрь. Однако собравшиеся игнорируют его просьбы.

Новые протесты приурочены к 22-й годовщине передачи региона под контроль Пекина. Обстановка в Гонконге остается напряженной с конца марта из-за планов местных властей принять поправки, позволяющие выдавать жителей материковому Китаю.

Массовые протесты начались в июне. По разным оценкам, в них участвовали от нескольких сотен тысяч до пары миллионов человек.

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Сотни тысяч гонконгцев вышли на акции протеста против сужения их прав

Недовольство жителей связано не столько с конкретным законопроектом, сколько с утратой регионом особых прав, говорил РБК руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что власти приостановили рассмотрение поправок об экстрадиции. Она пообещала учитывать критику в адрес администрации территории.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Гонконг, протест
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