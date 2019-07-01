Протестующие попытались штурмовать парламент Гонконга

Акции протеста проходят в 22-ю годовщину передачи района материковому Китаю. Полиция попыталась разогнать митингующих слезоточивым газом

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В понедельник возобновились акции протеста в Гонконге, часть митингующих попытались разбить стеклянные двери входа в парламент, передает South China Morning Post. Для этого они использовали металлические тележки и железные прутья.

С другой стороны выстроились полицейские в защитном снаряжении с металлическими щитами. Они распылили слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.

У здания парламента находятся несколько сотен манифестантов, пишет SCMP. К ним вышел один из депутатов и попытался убедить прекратить попытки прорваться внутрь. Однако собравшиеся игнорируют его просьбы.

Новые протесты приурочены к 22-й годовщине передачи региона под контроль Пекина. Обстановка в Гонконге остается напряженной с конца марта из-за планов местных властей принять поправки, позволяющие выдавать жителей материковому Китаю.