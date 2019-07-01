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Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

Индекс Московской биржи в понедельник вырос на 1,51% и превысил 2800 пунктов, следует из данных биржи. Таким образом он побил исторический рекорд.

По состоянию на 14:02 он достиг более 2806 пунктов. До этого, в начале июня, индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше отметки в 2700 пунктов. 3 июня его максимальное значение достигло 2720.

Индекс РТС в ходе торгов 1 июля к 14:05 вырос на 1,45%, до 1400 пунктов. В последний раз индекс поднимался выше этой отметки 10 июля 2014 года. Тогда он составлял 1408,89 пункта.

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Впоследствии на открытии торгов 10 июня 2019 года индекс РТС обновил максимум с февраля 2018 года. Он поднялся до 1332,5 пункта.

Рост произошел на фоне окончания саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который прошел с 28 по 29 июня в японском городе Осака. В частности, в ходе саммита президент России Владимир Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Безусловно, сейчас на динамике рисковых активов сказываются результаты саммита. Пока что мы слышим больше словесные интервенции, связанные с торговыми переговорами США и Китая, конкретных действий не было сделано, но даже намерения позитивно сказываются на динамике рынков. Если смотреть на индекс Мосбиржи, то тут сохраняется позитивная техническая картина, мы ожидаем, что индекс может вырасти до 2900 пунктов», — заявил РБК главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Теги: индекс РТС, биржевой индекс, Мосбиржа, новости РБК
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