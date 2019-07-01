Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

Индекс Московской биржи в понедельник вырос на 1,51% и превысил 2800 пунктов, следует из данных биржи. Таким образом он побил исторический рекорд.

По состоянию на 14:02 он достиг более 2806 пунктов. До этого, в начале июня, индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше отметки в 2700 пунктов. 3 июня его максимальное значение достигло 2720.

Индекс РТС в ходе торгов 1 июля к 14:05 вырос на 1,45%, до 1400 пунктов. В последний раз индекс поднимался выше этой отметки 10 июля 2014 года. Тогда он составлял 1408,89 пункта.

Впоследствии на открытии торгов 10 июня 2019 года индекс РТС обновил максимум с февраля 2018 года. Он поднялся до 1332,5 пункта.