Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года. Индекс Мосбиржи также вырос — на 0,4%, до 2740,1 пункта.
Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 коп. и составил 64,7 руб., курс евро уменьшился на 4 коп., до 73,2 руб.
Цена на нефть марки Brent повышается на 0,4%, до $63,5 за баррель.
В ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть и не видит в этом необходимости, в отличие от Саудовской Аравии. «Полка» в $60–65 за баррель вполне устраивает Москву», — сказал он. Путин также отметил, что страна не собирается становиться полноценным членом ОПЕК, но продолжит сотрудничество с организацией.