Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года. Индекс Мосбиржи также вырос — на 0,4%, до 2740,1 пункта.

Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 коп. и составил 64,7 руб., курс евро уменьшился на 4 коп., до 73,2 руб.

Цена на нефть марки Brent повышается на 0,4%, до $63,5 за баррель.

В ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть и не видит в этом необходимости, в отличие от Саудовской Аравии. «Полка» в $60–65 за баррель вполне устраивает Москву», — сказал он. Путин также отметил, что страна не собирается становиться полноценным членом ОПЕК, но продолжит сотрудничество с организацией.

