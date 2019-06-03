Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов. Об этом свидетельствуют материалы на ее сайте. По состоянию на 12:51 мск этот показатель остановился на отметке 2714,52. При этом максимальным значением 3 июня было 2720 пунктов.

Открылась биржа на уровне 2660. К предыдущему закрытию индекс Мосбиржи составлял 2665,33 пункта. Таким образом, изменение к закрытию, согласно материалам на сайте биржи, составило 1,85%.

Также вырос долларовый индекс РТС. Впервые с февраля прошлого года он преодолел психологически значимый уровень в 1300 пунктов.

«РИА Новости» обращают внимание на то, что локомотивом роста индексов выступили акции «Газпрома». В понедельник стоимость акций компании на Московской бирже выросла более чем на 10%. На пике стоимость ценных бумаг компании достигла 237,39 руб. за штуку. Так дорого акции «Газпрома» не стоили с апреля 2011 года.