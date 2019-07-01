В Кремле заявили об отсутствии новостей по новому назначению Евкурова

В Кремле заявили об отсутствии новостей по новому назначению Евкурова

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова пока не назначали на должность замминистра обороны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков отметил, что если бы Евкурова куда-либо назначили, то уже выпустили бы об этом официальную новость.

В конце июня «Коммерсантъ» узнал у источников в окружении экс-главы Ингушетии, что Евкуров займет должность замминистра обороны. Впоследствии «Известия» подтвердили эту информацию у собеседников в Минобороны. При этом глава министерства Сергей Шойгу не стал комментировать данные СМИ и переадресовал вопрос самому Евкурову.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией 11 лет. 24 июня он объявил об уходе в отставку. На встрече с президентом России Владимиром Путиным экс-глава республики заявил, что региону нужна «новая команда». Он добавил, что готов работать в любом секторе.