Шойгу ушел от ответа на вопрос о будущем Евкурова

Шойгу ушел от ответа на вопрос о будущем Евкурова

Журналисты попросили министра обороны Сергея Шойгу прокомментировать данные СМИ о том, что ушедший в отставку с должности главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может стать замглавы Минобороны.

«Вы у него спросите», — приводит «РИА Новости» ответ Шойгу.

О карьерных перспективах Евкурова в Минобороны ранее писал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в окружении экс-главы Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с октября 2008 года, до этого его карьера была связана с вооруженными силами. Он, в частности, служил на командных должностях в ВДВ и участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Евкурову 55 лет.