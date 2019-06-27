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Политика ,  
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Шойгу ушел от ответа на вопрос о будущем Евкурова

Журналисты попросили министра обороны Сергея Шойгу прокомментировать данные СМИ о том, что ушедший в отставку с должности главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может стать замглавы Минобороны.

«Вы у него спросите», — приводит «РИА Новости» ответ Шойгу.

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Юнус-Бек Евкуров не прошел приграничный конфликт

О карьерных перспективах Евкурова в Минобороны ранее писал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в окружении экс-главы Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с октября 2008 года, до этого его карьера была связана с вооруженными силами. Он, в частности, служил на командных должностях в ВДВ и участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Евкурову 55 лет.

Теги: Сергей Шойгу, Юнус-Бек Евкуров
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