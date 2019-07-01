Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо после окончания их заморозки

Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо после окончания их заморозки

Сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«Несмотря на то что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остается», — сказал он.

По его словам, возможное повышение цен произойдет не раньше сентября. Он отметил, что взамен кабмин пообещал увеличить выплаты нефтяникам по демпфирующей надбавке. По его мнению, с сентября нефтяные компании поймут, хватит ли им компенсации их расходов на сдерживание стоимости топлива в России.

Юшков добавил, что в случае запроса на увеличение надбавки, которой может противодействовать Минфин, нефтяные компании могут компенсировать объем недополученных средств через повышение цен на топливо.