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Власти Тулуна заявили о снижении уровня воды в затопившей регион реке Ие

Уровень воды в реке Ие, подтопившей город Тулун Иркутской области снизился до 1091 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Такие данные приводятся по состоянию на 1 июля 08:00 по местному времени (03:00 мск).

Ранее в затопленные районы Иркутской области Росгвардия направила дополнительные силы для оказания помощи пострадавшим от паводка. В течение дня вместе со спасателями росгвардейцы обследовали более 60 жилых домов. Кроме того, были произведены расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия и доставлена гуманитарная помощь.

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В Иркутской области из-за паводка без света остались 16 тыс. человек

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, в результате чего в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах.

По последним данным МЧС, в результате стихии погибли пять человек, двое считаются пропавшими без вести. Пострадали 353 человек, 97 из них госпитализированы. Более 3,7 тыс. домов оказались подтоплены.

По итогам совещания президент России Владимир Путин поручил местным властям начать выплаты пострадавшим от паводка жителям и восстановить в регионе  жилье и инфраструктуру. Глава государства также распорядился взять под контроль цены и отправить детей из пострадавших районов в летние лагеря.

Теги: Иркутская область, паводок, затопление
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