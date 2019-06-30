В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

Сбербанк получил одобрение от Центробанка России и Управления по финансовому рынку Австрии, собрав таким образом все необходимые разрешения от банковских регуляторов для продажи Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены», — говорится в сообщении.

Для того чтобы завершить сделку, Сбербанку понадобится еще несколько разрешений от регулирующих органов, уточняется в заявлении, запросы на которые уже отправили.

Турецкое агентство банковского регулирования одобрило заявку Emirates NBD на покупку DenizBank 29 июня. До этого сделку одобрил регулятор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передавал Bloomberg. В апреле стороны сообщали, что планируют завершить сделку во втором квартале 2019 года.