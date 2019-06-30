В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,70 62,83 EUR Нал. 72,39 71,54 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 863,00 -36,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей красноярского Канска Общество, 12:30 Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов Общество, 12:30 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 12:19 В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки» Бизнес, 12:01 Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем Политика, 11:50 Трамп сообщил об итогах встречи с Ким Чен Ыном Политика, 11:19 СМИ узнали о «потасовке» между журналистами КНДР и пресс-секретаря Трампа Политика, 11:14 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 11:04 Российские волейболисты завершили победой групповой этап Лиги наций Спорт, 10:22 Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США Политика, 10:07 Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Общество, 10:01 СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб. Общество, 09:55 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 09:53 Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи Политика, 09:49
Бизнес ,  
0 
В Сбербанке сообщили об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

Сбербанк получил одобрение от Центробанка России и Управления по финансовому рынку Австрии, собрав таким образом все необходимые разрешения от банковских регуляторов для продажи Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены», — говорится в сообщении.

Для того чтобы завершить сделку, Сбербанку понадобится еще несколько разрешений от регулирующих органов, уточняется в заявлении, запросы на которые уже отправили.

Финансы
Сбербанк продаст турецкую «дочку» группе из ОАЭ

Турецкое агентство банковского регулирования одобрило заявку Emirates NBD на покупку DenizBank 29 июня. До этого сделку одобрил регулятор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передавал Bloomberg. В апреле стороны сообщали, что планируют завершить сделку во втором квартале 2019 года.

Финансы
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Сбербанк решил продать 99,85% акций DenizBank в мае 2018 года, тогда турецкую «дочку» оценили в $3,2 млрд. Глава Сбербанка Герман Греф объяснял, что такое решение принято из-за санкций. «Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. <...> Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — говорил он.

В апреле 2019 года Сбербанк и Emirates NBD обновили соглашение, в котором изменилась сумма сделки и объем продаваемых акций. Было решено продать 98,85% Denizbank, а общая сумма, которую Сбербанк собирался получить в этой сделке, достигла почти $5 млрд. Там пояснили, что стоимость изменилась из-за того, что покупатель не успел получить все одобрения от нескольких регуляторов.
 

Теги: DenizBank, «Сбербанк», «дочка» Сбербанка, регулятор
Материалы по теме
Турецкий регулятор одобрил продажу местной «дочки» Сбербанка Denizbank
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter