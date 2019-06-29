Турецкий регулятор одобрил продажу местной «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое агентство банковского регулирования одобрило заявку группы Emirates NBD на покупку 98,85% Denizbank — местной «дочки» Сбербанка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как отмечает Bloomberg, ранее сделку также одобрил регулятор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом в пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев РБК по вопросу сроков закрытия сделки по продаже Denizbank.

В апреле стороны сообщали, что планируют закрыть сделку во втором квартале 2019 года. В случае одобрения сделки со стороны российского ЦБ Сбербанк суммарно рассчитывает получить около $5 млрд, из которых стоимость акций Denizbank составит $2,76 млрд.

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD из ОАЭ заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в $3,18 млрд. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил продажу санкциями. «Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — говорил он.