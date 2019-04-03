Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank

Банковская группа Emirates NBD покупает 98,85% Denizbank, сделку рассчитывают закрыть во втором квартале 2019 года

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Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение о продаже турецкой «дочки» российского банка — Denizbank A.S. — группе из ОАЭ, сообщается на сайте Сбербанка.

«Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами», — говорится в сообщении.

Стоимость 98,85% акций Denizbank составила 15,4 млрд турецких лир ($2,74 млрд). Консолидированный капитал банка по стандартам турецкой отчетности на 31 декабря 2018 года был равен 15,51 млрд лир​ ($2,76 млрд).

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд). Глава Сбербанка Герман Греф объяснил продажу санкциями. «Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — говорил он.