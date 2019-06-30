Освобожденный из плена украинец сообщил о ночном визите сотрудников СБУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,96 61,72 EUR Нал. 72,64 70,54 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 12 086,00 +187,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
В Москве задержали высадку рейса из Грузии из-за поиска людей с инфекцией Общество, 05:43 При крушении легкомоторного самолета на Аляске погибли три человека Общество, 05:35 Освобожденный из плена украинец сообщил о ночном визите сотрудников СБУ Политика, 05:27 В Канаде разбился самодельный вертолет Общество, 04:54 СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем Политика, 04:26 СМИ сообщили о вхождении эсминца ВМС США в Черное море Политика, 04:24 Власти оценили ущерб сельскому хозяйству в районах паводка под Иркутском Общество, 03:43 Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет Общество, 03:26 На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар Общество, 03:18 СМИ сообщили об атаке хуситов на два аэропорта в Саудовской Аравии Политика, 02:57 В центре Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 02:23 Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области Общество, 02:06 Сборная Перу обыграла Уругвай по пенальти в 1/4 Кубка Америки Спорт, 01:40 Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с Китаем Политика, 01:33
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Освобожденный из плена украинец сообщил о ночном визите сотрудников СБУ

Украинец Дмитрий Великий, которого освободили из плена в Донбассе, сообщил, что к нему домой пришли сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) и отвезли в военную прокуратуру. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Великого, в ночь на 29 июня вооруженные автоматами люди «перепрыгнули через забор» и вошли в дом в поселке, где он живет вместе с родителями. «Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали», — сказал он.

Мужчина заявил, что люди показали удостоверения и повезли его в СБУ, где продержали до 4:00 утра. После этого его доставили в военную прокуратуру, а затем — в отделение полиции в Павловграде. Великий отметил, что не стал отвечать на вопросы без адвоката.

Политика
Медведчук отказался связывать освобождение пленных с выборами

На сайте СБУ говорится, что по возвращении пленного на Украину ведомство «дало возможность гражданину встретиться с родителями», а затем передало следователю военной прокуратуры, который ведет его дело. Власти страны ранее обвинили мужчину в розыск по ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы). При этом отмечается, что «нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило».

Яндекс. Директ

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) передали Великого и еще троих пленных главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку 28 июня. Он договорился с самопровозглашенными республиками без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Украина, СБУ, пленные
Материалы по теме
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с Россией
Политика
ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных
Политика
Медведчук без ведома Зеленского договорился о передаче пленных в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter