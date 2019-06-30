Освобожденный из плена украинец сообщил о ночном визите сотрудников СБУ

Украинец Дмитрий Великий, которого освободили из плена в Донбассе, сообщил, что к нему домой пришли сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) и отвезли в военную прокуратуру. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Великого, в ночь на 29 июня вооруженные автоматами люди «перепрыгнули через забор» и вошли в дом в поселке, где он живет вместе с родителями. «Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали», — сказал он.

Мужчина заявил, что люди показали удостоверения и повезли его в СБУ, где продержали до 4:00 утра. После этого его доставили в военную прокуратуру, а затем — в отделение полиции в Павловграде. Великий отметил, что не стал отвечать на вопросы без адвоката.

На сайте СБУ говорится, что по возвращении пленного на Украину ведомство «дало возможность гражданину встретиться с родителями», а затем передало следователю военной прокуратуры, который ведет его дело. Власти страны ранее обвинили мужчину в розыск по ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы). При этом отмечается, что «нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило».