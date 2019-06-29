МЧС предупредило об угрозе подтопления еще двух сел в Иркутской области

МЧС предупредило об угрозе подтопления еще двух сел в Иркутской области

Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до трех, в зоне подтопления оказался 31 населенный пункт. Власти региона пообещали пострадавшим компенсации. По неподтвержденной пока информации, погибших уже пятеро

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / РИА Новости

В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается на сайте МЧС России.

Согласно прогнозу ведомства, в селе Ухтуй может затопить 85 жилых домов (в них проживают более 240 человек), в Широково — до 70 домов (267 жителей).

По информации МЧС, в результате паводка погибли три человека, один из них несовершеннолетний, еще 351 пострадали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, число жертв больше — пять человек, при этом еще несколько числятся пропавшими без вести. За последние сутки зона подтопления распространилась на Чунский район области, число пострадавших из-за паводка населенных пунктов увеличилось на 11.

После обильных дождей в конце июня произошел подъем воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. В результате были частично подтоплены три района Иркутской области (Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский), в четверг, 27 июня, в регионе ввели режим чрезвычайно ситуации.