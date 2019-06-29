Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в государственный избирком подписи документы для регистрации кандидатом на выборы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии города в Twitter.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 9 сентября 2019 года. В конце мая Беглов рассказал, что будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что выступил самовыдвиженцем.

И.о. главы Петербурга Беглова в октябре 2018 года назначил Владимир Путин. До этого Беглов занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе.