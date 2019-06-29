Минфин назвал условия для возобновления платежей России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме. Об этом сообщил замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», — заявил Сторчак, отвечая на вопрос о взносах.

Ранее планы Москвы выплатить задолженность ПАСЕ Совету Европы подтвердил замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк. Говоря о сроках выплат, он сообщил, что их установит Минфин.

25 июня ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.