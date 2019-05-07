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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Макрон заявил о значимости России для Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российской сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.

«А это значит, что должны соблюдаться ее [России] права как государства-участника, а Россия должна соблюдать свои обязанности перед организацией», — отметил Макрон.

Он добавил, что Россия останется членом этой организации, несмотря на разногласия. «Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы», — заключил президент.

Политика
В Совфеде отреагировали на призыв ПАСЕ к России вернуться и заплатить

Россия отказалась участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены. ПАСЕ пошла на такой шаг, не признав присоединение Крыма к России. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 год Москва не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Теги: Эмманюэль Макрон, Совет Европы
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