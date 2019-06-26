Кисляк заявил о планах России выплатить долг Совету Европы

Замглавы делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Сергей Кисляк заявил, что Москва вернет долг Совету Европы. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

«Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами — это задача Минфина», — сказал он.

Кисляк добавил, что позиция России состоит в том, что когда страна пользуется правами организации в полном объеме, то она несет все обязанности.

Россия лишилась полномочий в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма, а также начала конфликта в Донбассе.