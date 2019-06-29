Путин оспорил данную Элтоном Джоном оценку ситуации с ЛГБТ в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что британский музыкант Элтон Джон заблуждается в своих оценках отношения в России к ЛГБТ-сообществу. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, но я думаю, что он заблуждается», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал РБК.

Путин добавил, что в России с удовольствием слушают Элтона Джона. При этом он отметил, что в стране отношение к ЛГБТ-сообществу «очень ровное, спокойное и абсолютно непредвзятое».

По поводу закона о запрете пропаганды гомосексуализма президент заявил, что сначала нужно дать человеку вырасти, а затем он будет решать, кто он такой. «Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем», — сказал Путин.