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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Срок действия кредитной линии — конец 2020 года. Топ-менеджеры «Рольфа» стали фигурантами дела о выводе за рубеж 4 млрд руб. Они все обвинения отрицают, основатель группы Сергей Петров назвал давление попыткой рейдерского захвата
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Альфа-банк открыл автодилеру «Рольф» кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Срок действия кредитной линии ограничили концом 2020 года. Максимально возможный объем обязательств «Рольфа» — 4,9 млрд руб., или 10,25% стоимости имущества эмитента, которая определена на основании данных отчетности по РСБУ за последний отчетный период.

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Стоимость активов автодилера по итогам первого квартала 2019 года составила 47,8 млрд руб.

В пресс-службе Альфа-банка РБК заявили, что кредитная организация на протяжении многих лет работает с «Рольфом». «Решение [об открытии кредитной линии] принималось некоторое время назад и предусматривало возможность финансирования различных направлений деятельности компании. Мы удовлетворены отношениями с компанией и высоко оцениваем ее финансовую дисциплину», — отметили в банке.

Бизнес
Пришли за основателем «Рольфа» Сергеем Петровым

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет (СКР) открыл в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. Внимание следователей привлекла сделка о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт». В ведомстве считают, что под видом этой сделки по завышенной на 4 млрд руб. стоимости соучастники схемы заключили подложный договор купли-продажи с кипрской Panabel. Все 4 млрд руб. были переведены на ее счет, а после этого поступили на счета подконтрольных Петрову компаний, которые находятся не в России. Под арестом по делу уже находится топ-менеджер компании, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро.

Накануне, 27 июня, в рамках уголовного дела в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. В этот же день стало известно о том, что автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей на сумму более 2,8 млрд руб.

Авторы: Анна Трунина, Дарья Юрищева
Теги: Альфа-банк, «Рольф», кредитная линия
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