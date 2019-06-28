Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет (СКР) открыл в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. Внимание следователей привлекла сделка о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт». В ведомстве считают, что под видом этой сделки по завышенной на 4 млрд руб. стоимости соучастники схемы заключили подложный договор купли-продажи с кипрской Panabel. Все 4 млрд руб. были переведены на ее счет, а после этого поступили на счета подконтрольных Петрову компаний, которые находятся не в России. Под арестом по делу уже находится топ-менеджер компании, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро.

Накануне, 27 июня, в рамках уголовного дела в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. В этот же день стало известно о том, что автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей на сумму более 2,8 млрд руб.