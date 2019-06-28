Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру «Рольф» кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Срок действия кредитной линии ограничили концом 2020 года. Максимально возможный объем обязательств «Рольфа» — 4,9 млрд руб., или 10,25% стоимости имущества эмитента, которая определена на основании данных отчетности по РСБУ за последний отчетный период.
Стоимость активов автодилера по итогам первого квартала 2019 года составила 47,8 млрд руб.
В пресс-службе Альфа-банка РБК заявили, что кредитная организация на протяжении многих лет работает с «Рольфом». «Решение [об открытии кредитной линии] принималось некоторое время назад и предусматривало возможность финансирования различных направлений деятельности компании. Мы удовлетворены отношениями с компанией и высоко оцениваем ее финансовую дисциплину», — отметили в банке.