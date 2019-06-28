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В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района. Об этом сообщается на официальном сайте области.

Как отмечается на сайте, погибла семья из двух человек. Заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко сообщил, что около 19:00 (14:00 мск) местные власти совершали обход и просили жителей покинуть свои дома для эвакуации. Одна семья отказалась от нее.

«Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай», — добавил Карпенко.

Как отметил первый заместить губернатора региона Руслан Болотов, необходимо проинформировать людей о правилах эвакуации. Он добавил, что действия населения должны быть согласованы со спасателями, и поручил главам муниципалитетов, в которых сейчас существует угроза паводка, продолжить подомовые обходы.

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В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

По состоянию на 07:00 (02:00 мск) из-за паводка затопило 2392 жилых дома с населением 5955 человек, а также четыре социально значимых объекта в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов. В области объявлен режим ЧС. Спасатели эвакуировали уже 842 человека, их отправляют в 17 пунктов временного размещения.

Теги: Иркутская область, паводок, затопление, погибшие
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