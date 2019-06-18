Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате»

Встреча глав стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) должна пройти после выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН.

Первая рабочая встреча запланирована на июль, рассказал президент Украины. Он пояснил, что намерен добиваться наискорейшего обсуждения ситуации с лидерами прочих стран «четверки». По его словам, накануне он обсудил возможность встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже в июле», — сказал Зеленский. Украинский лидер также отметил важность вопроса прекращения войны на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила возможную дату встречи лидеров стран. Она сообщила, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля. По ее словам, Германия и Франция готовы к участию в новом саммите и ищут подходящую возможность для этого, передает ТАСС.