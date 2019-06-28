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Кремль анонсировал встречу глав Минфинов России и США после слов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Минфина Антон Силуанов встретится со своим американским коллегой Стивеном Мнучином. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, американский президент Дональд Трамп заявил, что если посмотреть на объемы торговли США с Китаем и США с Россией, то «становится стыдно», поэтому необходимо решать этот вопрос.

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Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в четвертый раз

Он добавил, что на встрече с Путиным обе стороны выразили решимость по поводу того, что нужно предпринимать шаги, чтобы вывести торгово-экономические отношения между странами из «низкого уровня», который «не подобает потенциалу» двух стран.

«Будем надеяться, что наши соответствующие ведомства, а если говорить конкретнее, то это Силуанов и Мнучин, должны сегодня-завтра еще раз встретиться, сверить часы, посмотреть, какие факторы больше всего мешают активизации торгово-экономического сотрудничества», — сказал он.

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Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

При этом Песков заявил, что нужно учиться на ошибках и не торопиться в выводах о нормализации отношений. Он отметил, что при этом на встрече стороны также обозначили намерение обсуждать острые вопросы.

На встрече в Осаке Путин и Трамп также обсуждали ситуацию с задержанными в ноябре украинскими моряками, контроль за вооружениями и вмешательство России в американские выборы.

Теги: Дмитрий Песков, Антон Силуанов, Стивен Мнучин, Минфин
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