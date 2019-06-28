«Рольф» сообщил о штатном режиме работы после визита силовиков

Дилерские центры сети «Рольф» после завершения следственных действий продолжают работу в штатном режиме. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК сообщении компании.

«Компания предоставила все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания «Рольф», — сообщил руководитель направления PR компании Павел Носов. Он отметил, что у следственных органов нет претензий к текущей оперативной деятельности «Рольфа».

Расчеты с поставщиками и контрагентами также проводятся в штатном режиме. В компании подчеркнули, что продолжат выполнять все свои обязательства.

«Мы уверены, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле», — заключил Носов.