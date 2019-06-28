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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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«Рольф» сообщил о штатном режиме работы после визита силовиков

Дилерские центры сети «Рольф» после завершения следственных действий продолжают работу в штатном режиме. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК сообщении компании.

«Компания предоставила все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания «Рольф», — сообщил руководитель направления PR компании Павел Носов. Он отметил, что у следственных органов нет претензий к текущей оперативной деятельности «Рольфа».

Расчеты с поставщиками и контрагентами также проводятся в штатном режиме. В компании подчеркнули, что продолжат выполнять все свои обязательства.

«Мы уверены, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле», — заключил Носов.

Общество
В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизацией

Уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова Следственный комитет возбудил по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Его обвиняют в подлоге договора о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости. 28 июня обвинение было предъявлено члену совета директоров компании Анатолию Кайро. Его СК требует отправить под домашний арест.

Теги: «Рольф», Автомобили
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