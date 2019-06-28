СК попросил отправить члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест

СК попросил отправить топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, о задержании которого стало известно утром 28 июня, под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Ходатайство о домашнем аресте в СК объяснили тем, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро относится к сфере предпринимательской деятельности.

По данным следствия, Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, в результате которого на счета подконтрольной кипрской компании были перечислены денежные средств, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 млрд рублей.

В СК также сообщили, что всего по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов), проходят четыре человека. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых «были изъяты документы, имеющие значение для расследования».

Ранее руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов рассказал РБК, что сделка, которая вызвала вопросы у следователей, была связана с выкупом «Рольфом» акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited. В «Рольфе» объяснили уплаченную сумму в 3,94 млрд руб. независимой оценкой, которую предоставила компания «Юрис право аудит».