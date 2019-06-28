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В МИДе заявили о конце существования договора РСМД

Москва намерена обсудить на заседании Совета Россия-НАТО ухудшение безопасности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Вопрос выполнения соглашения исключен из повестки, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует». «Администрация президента США приняла решение выйти из этого договора, что серьезно ухудшает ситуацию в области безопасности», — добавил он.  

Речь на переговорах с НАТО будет идти об усилении группировки альянса на восточном фланге, уточнил замглавы МИД. По его словам, альянс заинтересован в деэскалации отношений и предотвращении опасных инцидентов.  

Политика
НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа. При этом у НАТО нет намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты. «Мы не будем отвечать зеркально», — отметил Столтенберг.   

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения. США, в частности, настаивают на уничтожении Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729. 

В феврале Владимир Путин заявил, что Россия также готова приостановить свое участие в договоре о РСМД. Соответсвующий закон в июне одобрил Совет Федерации.  

Теги: МИД Росиии, ДРСМД, Йенс Столтенберг
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