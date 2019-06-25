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Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Столтенберг пообещал «ответные меры» НАТО в случае выхода России из ДРСМД

НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, видеозапись пресс-конференции размещена на его странице в Twitter.

«Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8 (крылатые ракеты 9М729. — РБК), которые нарушают договор», — сказал Столтенберг, добавив, что у Москвы есть всего пять недель, чтобы соблюсти соглашение.

Если Россия ракеты не уничтожит, НАТО «примет решение о дальнейших мерах».

«Наш ответ будет оборонительным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», — сказал генсек НАТО.

По его словам, европейские страны альянса должны убедиться в том, что их системы ПРО эффективны. «Кроме того, эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта».

Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении договора РСМД с 2014 года. США настаивают, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, как считают в США, нарушает разрешенную этим договором.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостановит свое участие в ДРСМД, соответствующий закон 18 июня одобрила Госдума, теперь его предстоит одобрить Совету Федерации.

Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз со стороны НАТО, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса», — заявил сенатор. По его словам, Россия может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

25 июня профильный комитет Совфеда России по обороне и безопасности поддержал закон о приостановке участия России ДРСМД и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня, сообщал ТАСС.

Теги: Йенс Столтенберг, ДРСМД, НАТО в Европе
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