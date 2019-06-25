Столтенберг пообещал «ответные меры» НАТО в случае выхода России из ДРСМД

НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, видеозапись пресс-конференции размещена на его странице в Twitter.

«Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8 (крылатые ракеты 9М729. — РБК), которые нарушают договор», — сказал Столтенберг, добавив, что у Москвы есть всего пять недель, чтобы соблюсти соглашение.

Если Россия ракеты не уничтожит, НАТО «примет решение о дальнейших мерах».

«Наш ответ будет оборонительным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», — сказал генсек НАТО.

По его словам, европейские страны альянса должны убедиться в том, что их системы ПРО эффективны. «Кроме того, эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта».