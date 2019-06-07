Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК может снизить долю в «Арктик СПГ-2» до 50,1%, заявил Леонид Михельсон. Это может помочь компании получить доступ к конечным потребителям газа в других странах

Леонид Михельсон (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новый инвестор

НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в «Арктик СПГ-2», снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. У компании нет необходимости продавать долю для привлечения финансирования, уточнил он. «Может быть целесообразно еще кого-то иметь для того, чтобы с партнерами «Арктик СПГ» развивать другие бизнесы, я имею в виду реализацию на каких-то рынках, логистику и так далее. Если это будет совмещено, мы рассмотрим возможность, чтобы еще немного уменьшить долю», — объяснил Михельсон.

«Арктик СПГ-2» — второй и пока крупнейший проектируемый завод по сжижению газа НОВАТЭКа мощностью 19,6 млн т в год, он будет построен на базе Утреннего месторождения (запасы — 2 трлн куб. м газа). В базовом сценарии НОВАТЭК планировал продать 40% компании: 20% уже получили китайские CNPC и CNOOC, 10% — давний партнер и акционер НОВАТЭКа французская Total. Михельсон оценивал стоимость «Арктик СПГ-2» для сделки в $25,5 млрд. НОВАТЭК может снизить долю еще максимум на 9,9%, оставив себе 50,1%. Total в этом случае может реализовать опцион и купить до 5% продаваемых акций.

По словам Михельсона, он уже обсудил с Total возможное снижение доли НОВАТЭКа, и «они сейчас думают, будут реализовывать опцион или нет». От решения Total зависит и размер доли, которую может получить новый инвестор.