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Бизнес ,  
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Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»
НОВАТЭК может снизить долю в «Арктик СПГ-2» до 50,1%, заявил Леонид Михельсон. Это может помочь компании получить доступ к конечным потребителям газа в других странах
Леонид Михельсон (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новый инвестор

НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в «Арктик СПГ-2», снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. У компании нет необходимости продавать долю для привлечения финансирования, уточнил он. «Может быть целесообразно еще кого-то иметь для того, чтобы с партнерами «Арктик СПГ» развивать другие бизнесы, я имею в виду реализацию на каких-то рынках, логистику и так далее. Если это будет совмещено, мы рассмотрим возможность, чтобы еще немного уменьшить долю», — объяснил Михельсон.

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Японская Mitsui подпишет соглашение об инвестициях в СПГ-проект НОВАТЭКа

«Арктик СПГ-2» — второй и пока крупнейший проектируемый завод по сжижению газа НОВАТЭКа мощностью 19,6 млн т в год, он будет построен на базе Утреннего месторождения (запасы — 2 трлн куб. м газа). В базовом сценарии НОВАТЭК планировал продать 40% компании: 20% уже получили китайские CNPC и CNOOC, 10% — давний партнер и акционер НОВАТЭКа французская Total. Михельсон оценивал стоимость «Арктик СПГ-2» для сделки в $25,5 млрд. НОВАТЭК может снизить долю еще максимум на 9,9%, оставив себе 50,1%. Total в этом случае может реализовать опцион и купить до 5% продаваемых акций.

По словам Михельсона, он уже обсудил с Total возможное снижение доли НОВАТЭКа, и «они сейчас думают, будут реализовывать опцион или нет». От решения Total зависит и размер доли, которую может получить новый инвестор.

Кому могут быть проданы последние 10% в базовом сценарии и дополнительный пакет, Михельсон не сказал. Ранее японское издание Jiji Press
сообщило, что 7 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме японская Mitsui & Co вместе с госкорпорацией Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) подпишут рамочные соглашения о вхождении в «Арктик СПГ-2», но о сделке так и не было объявлено. Еще одним серьезным претендентом на пакет была арабская Saudi Aramco, но переговоры не увенчались успехом. 7 июня министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халед аль-Фалех заявили, что арабская Saudi Aramco еще может получить пакет в «Арктик СПГ-2».

НОВАТЭК в Китае

Михельсон не исключил, что одним из вариантов совместного бизнеса с новым партнером может быть поставка газа конечным потребителям по схеме, которую НОВАТЭК планирует реализовать в Китае. 5 июня российская компания договорилась с китайской Sinopec и Газпромбанком о создании совместного предприятия, которое станет фактически китайским «Газпром межрегионгазом». СП будет инвестировать в приемочные терминалы СПГ, подземные хранилища газа, займется газификацией и поставкой газа конечным потребителям. Это уникальная история: НОВАТЭК стал первой иностранной компанией, которую пустили на китайский внутренний рынок, объяснил Михельсон. Схема гарантирует сбыт производимого СПГ и «открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире», приводил в своем сообщении НОВАТЭК слова Михельсона. Первые поставки СП начнет в конце 2019 года.

В будущем НОВАТЭК планирует увеличивать долю поставок СПГ конечным потребителям, но конкретных целей по этим объемам пока не имеет, сказал Михельсон. Определенный объем спотовых поставок также должен сохраниться, добавил он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2», Леонид Михельсон
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