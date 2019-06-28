Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

В заявлении говорится, что турецкая артиллерия и бронетехника нанесли «эффективный удар» по позициям сторонников президента Сирии Башара Асада.

О произошедшем проинформировали военного атташе России в Анкаре. Ведомство довело до сведения Москвы, что Турция готова дать «самый жесткий ответ» на обстрелы наблюдателей в Идлибе, сообщает агентство.

Как заявили в Минобороны Турции, под минометный и артиллерийский обстрел попал один из 12 наблюдательных пунктов в районе Завие на юге Идлиба. По данным турецкой стороны, в результате погиб один военнослужащий, еще трое пострадали. Раненых эвакуировали в Турцию для оказания медпомощи.