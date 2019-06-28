Турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе подвергся обстрелу

Один турецкий солдат погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Отмечается, что удары наносились с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, и были расценены как преднамеренные. Раненых солдат транспортировали для оказания медицинской помощи, говорится в заявлении ведомства.

В связи с инцидентом российский атташе в Анкаре был вызван в военный штаб. В ведомстве отметили, что причастные к нападению на наблюдательный пункт понесут жестокое наказание.

В середине мая текущего года в Минобороны России сообщили о нападении в Идлибе боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат-ан-Нусра», террористическая организация, запрещена в России). В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, семеро получили ранения.