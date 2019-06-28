Белоруссия вернула России более 705 тыс. тонн некачественной нефти

По состоянию на 26 июня Белоруссия вытеснила из нефтепровода «Дружба» более 705 тыс. тонн некачественного топлива из России. Об этом на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заявил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

По его словам, вытесненное в направлении российской станции «Унеча» топливо заменено качественной нефтью.

Ляшенко отметил, что, согласно договоренностям, Россия сама занимается утилизацией некачественной нефти: «У нас нет в планах, что мы оставим [ее] у себя». Он также пообещал, что в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду из-за некондиционного топлива, этот вопрос будет решаться через суд.

Вице-премьер также заявил, что Белоруссия оценивает потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти в $20 млн.