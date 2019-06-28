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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Белоруссия вернула России более 705 тыс. тонн некачественной нефти

По состоянию на 26 июня Белоруссия вытеснила из нефтепровода «Дружба» более 705 тыс. тонн некачественного топлива из России. Об этом на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заявил вице-премьер страны Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

По его словам, вытесненное в направлении российской станции «Унеча» топливо заменено качественной нефтью.

Ляшенко отметил, что, согласно договоренностям, Россия сама занимается утилизацией некачественной нефти: «У нас нет в планах, что мы оставим [ее] у себя». Он также пообещал, что в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду из-за некондиционного топлива, этот вопрос будет решаться через суд.

Вице-премьер также заявил, что Белоруссия оценивает потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок некачественной нефти в $20 млн.

Бизнес
В Минске заявили о неспособности «Дружбы» работать в полную силу еще год

По оценкам «Белнефтехима», по состоянию на 21 июня в Белоруссии в трубопроводах оставалось около 620 тыс. т загрязненной нефти. В госконцерне заявили, что трубопроводная система страны должна быть полностью очищена к 15 августа. Как заявили в белорусском операторе южной ветки «Дружбы», нефтепровод около года будет работать в полсилы.

В апреле 2019 прокачка российской нефти по трубопроводу в Белоруссию, на Украину и в ряд европейских стран была приостановлена из-за того, что она оказалась загрязнена хлорорганикой. В мае прокачка чистого сырья возобновилась.

Теги: «Дружба», Белоруссия, нефтепровод
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