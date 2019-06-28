«Рольф» обратилась к Титову с жалобой на дело против Петрова и Кайро

«Рольф» обратилась к Титову с жалобой на дело против Петрова и Кайро

В аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова поступило обращение от представителей компании «Рольф» в интересах ее основателя Сергея Петрова и члена совета директоров Анатолия Кайро. Об этом сообщил РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

В обращении, как отметили в аппарате омбудсмена, речь идет о нарушениях, связанных с проведением следственных действий. «Представители заявителя считают, что обыски и задержание сотрудников неправомерны, поскольку связаны с «законной, рыночной, экономически обоснованной сделкой», — объяснил Хуруджи.

Он напомнил, что мера пресечения для бизнесменов будет избираться сегодня в Басманном суде.

О том, что члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро задержали, стало известно сегодня утром. Его поместили под стражу на 48 часов. Как сообщили в СК, следствие будет ходатайствовать о помещении Кайро под домашний арест, поскольку дело связано с предпринимательской деятельностью.