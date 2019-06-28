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Зеленский сменил главу Днепропетровской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил на должность временно исполняющего обязанностей председателя Днепропетровской ОГА Дмитрия Батуру.

Накануне стало известно, что президент Украины сменил главу Сумской области через две недели после назначения.

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В начале текущего месяца Зеленский подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, назначение
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