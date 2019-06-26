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Зеленский сменил главу Сумской области через две недели после назначения

Президент Украины Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Сумской областной госадминистрации (ОГА) Вадима Акперова. На эту должность назначена Ирина Купрейчик. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

С 2015 года Купрейчик работает заместителем главы Сумской обладминистрации, в 2012–2014 годах была народным депутатом фракции «Батькивщина».

Акперов был назначен врио главы Сумской области 11 июня. Таким образом, он проработал на посту чуть более двух недель.

Политика
Зеленский уволил глав трех областей Украины

В начале июня Зеленский отстранил от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей. Ранее кабмин Украины обратился к нему с просьбой уволить руководителей всех регионов. Сам Зеленский заявлял, что «хочет провести прозрачный конкурс на должности председателей ОГА».

Теги: Владимир Зеленский, увольнения
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