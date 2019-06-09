Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после проведения в стране досрочных парламентских выборов установится новая система власти. Об этом он заявил на съезде партии «Слуга народа» в Ботаническом саду Киева.

Он отметил, что партия «Слуга народа» — это не бренд, а мировоззрение, которое, по его мнению, поможет Украине выстроить новую систему власти. «И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Зеленский также выразил надежду, что в Раде следующего созыва будет отменена депутатская неприкосновенность, уточняет УНИАН. «В следующей Раде мы сделаем это стопроцентно. Они (кандидаты от партии — РБК.) не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ходе съезда партии Зеленского представили 100 кандидатов в Верховную раду, которые примут участие в досрочных выборах.

Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля.