Основатель «Рольфа» обратится для защиты к бизнес-омбудсмену Титову

Основатель и председатель совета директоров «Рольфа» Сергей Петров собирается обратиться за защитой к уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Борису Титову. Об этом Петров сообщил ТАСС.

Он добавил, что нужно использовать все варианты, а также остановить «этот вал произвола со стороны силовиков». «Мы и так уже лишились большого количества бизнеса. И, самое главное, те, кто не лишился бизнеса, — они имеют эту всю картинку перед глазами, они не инвестируют вдолгую», — сказал Петров.

Как сообщил РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, помощник Бориса Титова, обращение от Петрова пока не поступало.

Днем 27 июня представитель «Рольфа» Павел Носов сообщил о том, что в несколько дилерских центров компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли силовики. По его словам, они препятствовали работе, блокировали доступ к телефонам и местам сотрудников, как минимум одно подразделение вывели на улицу.