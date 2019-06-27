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Alibaba $220 (+29,03%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Основатель «Рольфа» обратится для защиты к бизнес-омбудсмену Титову

Основатель и председатель совета директоров «Рольфа» Сергей Петров собирается обратиться за защитой к уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Борису Титову. Об этом Петров сообщил ТАСС.

Он добавил, что нужно использовать все варианты, а также остановить «этот вал произвола со стороны силовиков». «Мы и так уже лишились большого количества бизнеса. И, самое главное, те, кто не лишился бизнеса, — они имеют эту всю картинку перед глазами, они не инвестируют вдолгую», — сказал Петров.

Как сообщил РБК общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, помощник Бориса Титова, обращение от Петрова пока не поступало.

Общество
Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»

Днем 27 июня представитель «Рольфа» Павел Носов сообщил о том, что в несколько дилерских центров компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли силовики. По его словам, они препятствовали работе, блокировали доступ к телефонам и местам сотрудников, как минимум одно подразделение вывели на улицу.

Бизнес
Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать

Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — добавил он.

Организацию оценили тогда в 4 млрд руб., а, по оценкам следствия, сказал Петров, она стоила «несколько сотен миллионов рублей». Он также сообщил, что выемки документов в центрах «Рольфа» происходят постоянно.

Теги: «Рольф», Борис Титов, защита бизнеса
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