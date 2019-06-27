На самолете президента Бразилии попытались провезти наркотики

Испанская гвардия арестовала члена военного экипажа самолета, который используется президентом Бразилии Жаиром Болсонару во время международных перелетов. В ручной клади военного нашли 39 кг кокаина при досмотре в аэропорту Севильи, передает испанское издание El Pais.

Самолет был резервным для лидера Бразилии, который должен был вылететь на другим бортом по тому же маршруту в Японию, чтобы принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет 28 и 29 июня в Осаке. Инцидент произошел 25 июня.

По данным CNN, подозреваемым в перевозке наркотиков оказался 38-летний сержант Сильва Родригес.

El Pais также передает, что испанская гражданская гвардия сейчас изучает, какой был конечный пункт транспортировки наркотиков и была ли им Испания. Министерство обороны Бразилии заявило, что будет сотрудничать с испанскими властями в расследовании. Президент Бразилии в своем Twitter написал, что потребовал немедленного расследования и сурового наказания для военного, который перевозил наркотики.

Самолет президента должен был совершить перелет в Токио через Севилью, но, согласно бразильскому новостному сайту UOL, его маршрут был изменен, и он должен был сделать остановку в Лиссабоне. Пресс-служба президента не объяснила причину этого изменения, и не уточнила, связано ли это с обнаружением наркотиков.