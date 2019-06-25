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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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В Испании арестовали подмешивающего жертвам в напиток наркотики грабителя

В Мадриде полиция задержала 35-летнего мужчину, выходца из Марокко по имени Абделиллах Т. (Abdelillah T.), который в ночных клубах подмешивал своим жертвам в напитки наркотик, после чего грабил их. Об этом пишет газета La Voz de Galicia.

Мужчина уже известен полиции — его подозревают в грабеже, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. В марте 2019 года он также был арестован, однако позднее его временно освободили. По данным ABC, суммарно мужчина находился под арестом более 15 раз.

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Оба издания пишут, что он известен как Король Бурунданги — из-за использования наркотика скополамина, который вызывает седативный эффект с нарушениями памяти. Мужчина подмешивает скополамин жертве, после чего едет к ней домой и грабит, пишет La Voz de Galicia.

ABC уточняет, что мужчина также совершал грабежи с применением силы и запугивания, всего его подозревают в ограблении более 12 мужчин и женщин. Его задержали в тот момент, когда он спал у себя дома.

Теги: Испания, грабитель, наркотик
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