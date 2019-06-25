В Испании арестовали подмешивающего жертвам в напиток наркотики грабителя

В Мадриде полиция задержала 35-летнего мужчину, выходца из Марокко по имени Абделиллах Т. (Abdelillah T.), который в ночных клубах подмешивал своим жертвам в напитки наркотик, после чего грабил их. Об этом пишет газета La Voz de Galicia.

Мужчина уже известен полиции — его подозревают в грабеже, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. В марте 2019 года он также был арестован, однако позднее его временно освободили. По данным ABC, суммарно мужчина находился под арестом более 15 раз.

Оба издания пишут, что он известен как Король Бурунданги — из-за использования наркотика скополамина, который вызывает седативный эффект с нарушениями памяти. Мужчина подмешивает скополамин жертве, после чего едет к ней домой и грабит, пишет La Voz de Galicia.

ABC уточняет, что мужчина также совершал грабежи с применением силы и запугивания, всего его подозревают в ограблении более 12 мужчин и женщин. Его задержали в тот момент, когда он спал у себя дома.