ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков в Самарской области

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали лидера организованной преступной группы и двоих ее участников, которые занимались транспортировкой наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве добавили, что у задержанных изъяли более 10 кг героина. Таким образом сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков из Башкирии в Самарскую область.

В конце апреля сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству запрещенных веществ в Подмосковье, находившуюся в частном доме. Силовики нашли 164 кг жидкости, из которой получилось бы более 28 кг синтетических наркотиков.

Организатора производства, которым оказался москвич, арестовали. По данным ведомства, он распространял наркотики через нелегальные интернет-магазины.