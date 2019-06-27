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Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом она заявила в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Она отметила, что Украина не только отказалась от предложения России, но даже не захотела его обсуждать, что, по мнению Захаровой, парадоксально. Представитель МИДа утверждает, что Россия пошла на беспрецедентный шаг и в очередной раз протянула руку Киеву, несмотря на агрессию со стороны официальной Украины.

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Захарова предположила, что Киеву нужны не моряки, а шум вокруг них. По ее словам, именно для этого их отправили в Керченский пролив в 2018 году. «То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России!» — сказала она. Представитель МИДа добавила, что такая позиция говорит о том, что страна использует моряков для шантажа России и как аргумент для обвинения во всех своих бедах.

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Киев 26 июня получил от Москвы ноту, в которой были перечислены возможности для освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства. Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что власти не собираются рассматривать их и следовать им. По его словам, Россия «отчиталась» о своем «нежелании» выполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Азовском море недалеко от Керчи три корабля украинских ВМС. Утверждалось, что они вошли в территориальные воды России. Моряки не реагировали на предупреждения пограничников и не остановились. Их арестовали и обвинили в нарушении государственной границы.

В конце мая Международный суд потребовал от России освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В Кремле позиция по этому делу остается неизменной. Там считают, что судьбу моряков должны решать следствие и суд, а не трибунал ООН.

Теги: Мария Захарова, МИД России, Украина, иностранные моряки
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