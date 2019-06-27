Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом она заявила в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Она отметила, что Украина не только отказалась от предложения России, но даже не захотела его обсуждать, что, по мнению Захаровой, парадоксально. Представитель МИДа утверждает, что Россия пошла на беспрецедентный шаг и в очередной раз протянула руку Киеву, несмотря на агрессию со стороны официальной Украины.

Захарова предположила, что Киеву нужны не моряки, а шум вокруг них. По ее словам, именно для этого их отправили в Керченский пролив в 2018 году. «То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России!» — сказала она. Представитель МИДа добавила, что такая позиция говорит о том, что страна использует моряков для шантажа России и как аргумент для обвинения во всех своих бедах.