Власти сообщили о госпитализации девяти человек после крушения Ан-24

Власти сообщили о госпитализации девяти человек после крушения Ан-24

В результате крушения Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии госпитализированы еще пять человек. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения, многочисленные ушибы, сильный стресс, добавил он. Согласно уточненной информации, среди пассажиров было четверо детей: двух, 13, 16 и 17 лет.

«Поручением министра здравоохранения России Вероники Скворцовой детей, получивших травмы, госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ», — сообщил Фишев. На лечении в нижнеангарской ЦРБ находятся 13-летняя девочка и 17-летний юноша.

Ранее сообщалось, что в общей сложности за медицинской помощью обратился 31 человек, четверо из них были госпитализированы. Таким образом, общее число госпитализированных достигло девяти.