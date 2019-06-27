За медицинской помощью после ЧП с Ан-24 обратились более 30 человек

За медицинской помощью после ЧП с Ан-24 обратились более 30 человек

За медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек. Об этом РБК сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

По словам главы минздрава, четверо обратившихся были госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно. «У всех [госпитализированных] травмы средней степени тяжести», — подчеркнул он.

Самбуев уточнил, что среди госпитализированных 13-летняя девочка с сотрясением головного мозга средней степени, 17-летний подросток с ушибами и ссадинами (в настоящий момент его обследуют на предмет переломов), 49-летний мужчина с ушибом коленного сустава и 60-летняя женщина с переломом предплечья.

Министр здравоохранения Бурятии отметил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. С их семьями сейчас работают психологи.