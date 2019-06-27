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Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.

Видео: dtp_irk_ / Instagram

На кадрах видно, что, приземлившись, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в здание и загорелся. Запись велась из салона самолета.

ЧП с Ан-24 произошло около 10:20 по местному времени (05:20 мск) 27 июня, во время выполнения рейса Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. В момент происшествия на борту находилось 47 человек. Два члена экипажа погибли, еще 14 человек, по данным СК, были госпитализированы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Теги: Бурятия, видео, Самолет, Ан-24, аварийная посадка
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