Семьям погибших при аварийной посадке Ан-24 выплатят по 1 млн руб.

Семьям двух погибших членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку 27 июня, выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщили РБК в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

В организации также отметили, что, согласно Воздушному кодексу, страховая выплата по пилотам составляет 1 млн руб., по пассажирам — до 2 млн руб. по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков в зависимости от травм.

Страховщиком «Ангары» выступает компания СОГАЗ.

ЧП с Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия произошло 27 июня. Самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке выкатился за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.