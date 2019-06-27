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Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,72%) прогноз Jefferies к 01.05.20
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Семьям погибших при аварийной посадке Ан-24 выплатят по 1 млн руб.

Семьям двух погибших членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку 27 июня, выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщили РБК в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

В организации также отметили, что, согласно Воздушному кодексу, страховая выплата по пилотам составляет 1 млн руб., по пассажирам — до 2 млн руб. по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков в зависимости от травм.

Страховщиком «Ангары» выступает компания СОГАЗ.

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ЧП с самолетом Ан-24 в Бурятии. Фоторепортаж

ЧП с Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия произошло 27 июня. Самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке выкатился за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

На борту находились 47 человек. В результате катастрофы погибли пилот и бортмеханик. Не менее 19 человек получили ранения.

Теги: погибшие, семьи, выплаты, аварийная посадка, новости РБК
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